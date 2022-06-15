Логотип Ощадбанку на фоні російського прапора (ілюстрація REUTERS/Dado Ruvic) Мінфін США тимчасово дозволив проводити транзакції з російськими енергоресурсами Дія ліцензії на проведення операцій із низкою російських банків закінчиться 5 грудня Сполучені Штати тимчасово дозволили проводити деякі транзакції, пов'язані з постачанням енергоресурсів, з Ощадбанком, Банком ВТБ, Альфа-Банком та іншими російськими фінансовими організаціями.