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Мінфін США тимчасово дозволив проводити транзакції з російськими енергоресурсами

Логотип Ощадбанку на фоні російського прапора (ілюстрація REUTERS/Dado Ruvic)   Мінфін США тимчасово дозволив проводити транзакції з російськими енергоресурсами Дія ліцензії на проведення операцій із низкою російських банків закінчиться 5 грудня Сполучені Штати тимчасово дозволили проводити деякі транзакції, пов'язані з постачанням енергоресурсів, з Ощадбанком, Банком ВТБ, Альфа-Банком та іншими російськими фінансовими організаціями.

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