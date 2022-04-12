Закон и Порядок

135 661 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Kuchkov
    Прикинул,получается при концентрации 10% достаточно.чтобы был нужный эффект на такой объём помещения нужно 1,5тонны с...Биологическое ору...
  • Николай Сопляков
    Как все просто.. Полили водой и провода ЛЭП -500   . Можно побольше....Биологическое ору...
  • Александр Рожков
    Мне надоело серьезничать, когда я вижу глупость и фальшь. На-до- е-ло. Вот.Наша команда запу...

Корейцы и Байден

Корейцы и Байден

Добрый день, коллеги по тоталитарно-бронекопытной Родине. По правде сказать, последний вал событий несколько заслонил одну из моих любимых тем — а в ней, между прочим, за этот год произошел целый ряд знаковых изменений,которые стоило бы обсудить.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх