Под Тамбовом двое школьников спасли тонувшего мужчину

Общество, сегодня, 10:23 Фото: администрация города Тамбова Читайте также: Тамбов закупит 15 новых автобусов почти за 240 миллионов рублей (вчера, 11:55) После ухода Сергея Павлова в Кирсанове назначили временного руководителя (12.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии