Под Тамбовом двое школьников спасли тонувшего мужчину

Общество, сегодня, 10:23 Фото: администрация города Тамбова Читайте также: Тамбов закупит 15 новых автобусов почти за 240 миллионов рублей (вчера, 11:55) После ухода Сергея Павлова в Кирсанове назначили временного руководителя (12.