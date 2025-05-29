Рязанская компания «Р-Энергия» выпустила эксклюзивный стикерпак для Telegram

Ваши чаты станут еще ярче! Общайтесь с друзьями, коллегами и близкими, — говорится в сообщении. ООО «Р-Энергия» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Рязани, выпустило эксклюзивный стикерпак.