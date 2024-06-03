Добрый Мир
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Добрый Мир

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  • Лариса Эрязова (Богданова)
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Армия завязла под Волчанском - резервы липнут в "паутине": Сводка с фронтов СВО

Армия завязла под Волчанском - резервы липнут в "паутине": Сводка с фронтов СВО

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Комментарии
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Сергей Трофимов
мясорубка работает она перемалывает укрофашистов и их металлолом  смерть укрофашистам
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10 час.
Лариса Эрязова
Какая сволочь написала этот заголовок? Добр.мир...владелец этого вброса....ты хохлосрань!
Ответить
1 час.

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