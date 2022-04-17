Несколько телеканалов отключат в Уссурийске на следующей неделе

На следующей неделе в Уссурийске возможны перерывы в вещании телеканалов эфирного телевидения. Перебои связаны с ежеквартальной профилактикой на станциях, которая начнется в Приморье 18 апреля, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Филиал РТРС "Приморский КРТПЦ".