Несколько телеканалов отключат в Уссурийске на следующей неделе

На следующей неделе в Уссурийске возможны перерывы в вещании телеканалов эфирного телевидения. Перебои связаны с ежеквартальной профилактикой на станциях, которая начнется в Приморье 18 апреля, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Филиал РТРС "Приморский КРТПЦ".
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