Постановлением Губернатора Волгоградской области от 30.05.2025 г. № 303 «Об особом противопожарном режиме на территории Волгоградской области» 🔥 со 2 июня 2025 года на территории всей Волгоградской области, объявлен ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ🔥 В период действия особого противопожарного режима: — устанавливается запрет на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, и территориях торговых точек; — вводится запрет на выжигание сухой растительности на земельных участках населенных пунктов; — устанавливается запрет на посещение гражданами лесов; — временно приостанавливается использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня ❗️❗️❗️ Нарушение требований пожарной безопасности влечет наложение штрафа: на граждан - от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц- от 30 до 60 тысяч рублей, на юридических лиц - от 400 до 800 тысяч рублей.