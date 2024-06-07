Олег Кожемяко заявил о запуске авиарейса между Владивостоком и Минском

Этим летом планируют запустить авиарейс между Владивостоком и Минском. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, сообщает PRIMPRESS.
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