Каковы последствия инцидента у посольства России в Кишиневе

Человеку, которого подозревают в поджоге посольства Российской Федерации в Кишиневе во время голосования на выборах президента России, грозит до семи лет лишения свободы по подозрению в хулиганстве при отягчающих обстоятельствах.
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