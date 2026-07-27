Отец Николай: войны, землетрясения и эпидемии — предвестники конца света

Священнослужители призвали верующих не поддаваться панике, но сохранять духовную бдительность.На фоне участившихся природных аномалий, геополитических кризисов и тотального проникновения цифровых технологий в повседневную жизнь представители Церкви дали разъяснения относительно библейских пророчеств о конце времен.