Отец Николай: войны, землетрясения и эпидемии — предвестники конца света

Священнослужители призвали верующих не поддаваться панике, но сохранять духовную бдительность.На фоне участившихся природных аномалий, геополитических кризисов и тотального проникновения цифровых технологий в повседневную жизнь представители Церкви дали разъяснения относительно библейских пророчеств о конце времен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии