СМИ: против воюющего за Украину ингушского террориста завели новое дело

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Против ингушского боевика Ильяса Белхароева завели уголовное дело за участие в незаконном вооруженном формировании, воюющем на Украине против российских военных, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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