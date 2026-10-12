Эксперт Староверова: цифровая среда может дополнять игры и творчество

Пользу занятий с гаджетами можно оценить по поведению ребенка после выключения экрана. Хороший результат — желание задавать вопросы, творить и общаться, сообщает RuNews24.
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