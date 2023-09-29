Нефть готовится к недельному росту цены в 2% на фоне спроса в Китае и сокращения поставок в США Наталья МарковаЦены на нефть готовятся к недельному росту около 2% благодаря укреплению 29 сентября из-за сильного праздничного спроса из Китая и по-прежнему слабых фундаментальных показателей в США.