Инвесторы ищут выгоду – золото слегка выросло в цене Татьяна АрестоваЦены на золото немного выросли 13 ноября, так как инвесторы стали искать возможности для выгодных покупок после резкого падения накануне.
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