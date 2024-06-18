Просто и вкусно Фаршированные Яйца

Время приготовления 15-25 минут. Ингредиенты: 6 сваренных вкрутую яиц 2 столовые ложки майонеза 1 чайная ложка белого сахара 1 чайная ложка белого уксуса 1 чайная ложка подготовленной горчицы 1/2 чайной ложки соли 1 столовая ложка мелко нарезанного лука 1 столовая ложка мелко нарезанного сельдерея 1 щепотка паприки, или по вкусу.
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