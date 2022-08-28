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Пентагон и MI-6 в тревоге: HIMARS на Украине будут перебиты русскими и иранскими БПЛА

«Всезнающая» британская разведка MI-6, со ссылкой на «проверенный и высокопоставленный» кремлевский источник, передала разведданные в офис президента и Генштаб [Украины], что Москва начала создавать целый вид беспилотных войск в российской армии.

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