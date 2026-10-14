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62ИНФО | Новости Рязани

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В лагере «Зарница» прошли профильные смены для детей участников СВО

В лагере «Зарница» прошли профильные смены для детей участников СВО

В конце сентября и начале октября в лагере «Зарница» прошли две психолого-педагогические смены под названием «Пространство поддержки».

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