Умерла актриса фильма «Цыган»: на похороны пришло три человека

Незадолго до своей кончины звезда оставила загадочную запискуЖурналист Андрей Малахов сообщил, что еще 14 марта из жизни ушла актриса Софья Тимофеева – она сыграла во многих картинах, но больше всего запомнилась зрителю по киносериалу "Цыган".