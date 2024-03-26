Умерла актриса фильма «Цыган»: на похороны пришло три человека

Незадолго до своей кончины звезда оставила загадочную запискуЖурналист Андрей Малахов сообщил, что еще 14 марта из жизни ушла актриса Софья Тимофеева – она сыграла во многих картинах, но больше всего запомнилась зрителю по киносериалу "Цыган".
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