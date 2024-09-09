Во Франции начались массовые протесты против президента Макрона: требования отставки и назначения нового премьера Ольга Вайленко7 сентября 2024 года Франция оказалась в центре масштабных протестов, когда десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы Парижа и других городов, требуя отставки президента Эммануэля Макрона.