Саратовский НПЗ «Роснефти» полностью остановил переработку нефти после атаки беспилотников, — Reuters.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Саратовский НПЗ «Роснефти» полностью остановил переработку нефти после атаки беспилотников, — Reuters.
Свежие комментарии