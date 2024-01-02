Тимати поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Известный рэпер Тимати выразил поддержку Путину в решении пойти на новый срок."Моя позиция известна. Она не поменялась с тех пор, когда я поучаствовал в первом агитационном ролике Владимира Владимировича и потом, на втором сроке я был доверенным лицом", - отметил рэпер в интервью Агентству городских новостей "Москва".