У Москвы есть опыт присоединения Риги и Таллина без единого выстрела

Полный контроль над русскими городами — единственная гарантия безопасности России Дмитрий Родионов Фото: AP Photo/Ivan Sekretarev/TASS Материал комментируют: Александр Перенджиев Андрей Милюк Дмитрий Ежов У России нет интереса отвоевывать какие-либо территории, заявил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии