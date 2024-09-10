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Царьград

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Елена Аксёнова стала и.о. министра здравоохранения Новосибирской области

Елена Аксёнова стала и.о. министра здравоохранения Новосибирской области

Теперь уже бывший глава регионального Минздрава перешёл на пост заместителя губернатора.Исполняющим обязанности министра здравоохранения Новосибирской области назначена Елена Аксёнова, которая ранее занимала пост заместителя министра.

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