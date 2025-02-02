Из двух способов оплаты отопления в России с весны останется один

Оплату за фактически полученное отопление по всей России планируют ввести с 1 марта 2025 года. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им.
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