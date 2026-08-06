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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Смолов о незабитом пенальти с Хорватией: «Понял, что теперь вряд ли уеду в хорошую европейскую команду, хотя у меня были переговоры с классными клубами»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, как на него повлияла ситуация с незабитым пенальти против Хорватии на ЧМ-2018.

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