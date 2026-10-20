На базе Всероссийского детского центра «Орленок» в рамках профильной смены с 16 по 19 октября состоялся финал Всероссийского шахматного турнира имени Станислава Сергеевича Говорухина, приуроченного к 90-летию со дня рождения гениального режиссера.
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