На базе Всероссийского детского центра «Орленок» в рамках профильной смены с 16 по 19 октября состоялся финал Всероссийского шахматного турнира имени Станислава Сергеевича Говорухина, приуроченного к 90-летию со дня рождения гениального режиссера.