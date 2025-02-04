Трамп предложил палестинцам перебраться на новое место

Президент США Дональд Трамп предложил переселить палестинцев, перемещенных из Газы во время войны, в более пригодные для жизни места в Египте или Иордании из-за разрушений, вызванных более чем годом израильских бомбардировок, 4 февраля сообщает The Independent.
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