Снег и резкое похолодание: какая погода ждёт крымчан на выходных 

Суббота, 23 ноября. «Крым 24».В Крыму 23 и 24 ноября ожидаются дожди, переходящие в снег, ночные морозы, а также штормовой ветер, рассказала «Крым 24» начальник регионального Гидрометцентра Татьяна Любецкая.
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