ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Вина из РФ за последние 10–15 лет серьезно улучшились по качеству, а российская винодельческая отрасль имеет большие перспективы развития.
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