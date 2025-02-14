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МИД КНР: 90% всего ядерного арсенала в мире принадлежит США и РФ

МИД КНР: 90% всего ядерного арсенала в мире принадлежит США и РФ

КНР не принимает участия в гонке вооружений и поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель китайского министерства иностранных дел (МИД) Го Цзякунь, передает РИА Новости.

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