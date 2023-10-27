Как правильно носить черные вещи. Реальные фотопримеры и фишки стилиста

Черный надо уметь носить. Стильный образ получится, если мы будем использовать черный не от безысходности и банального неумения, а подходить к созданию total black look со знанием дела, используя фишечки и приемы, которыми я с вами поделюсь.
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