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Дзен Дневник

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Как правильно носить черные вещи. Реальные фотопримеры и фишки стилиста

Как правильно носить черные вещи. Реальные фотопримеры и фишки стилиста

Черный надо уметь носить. Стильный образ получится, если мы будем использовать черный не от безысходности и банального неумения, а подходить к созданию total black look со знанием дела, используя фишечки и приемы, которыми я с вами поделюсь.

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