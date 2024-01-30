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Как избежать карманной кражи

Как избежать карманной кражи

Пару веков назад карманные кражи были настоящим бичом крупных мегаполисов по всему миру. Опытные воры практиковали свое ремесло практически без опасений быть пойманными — полиция работала не слишком расторопно.

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