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Британский словарь назвал главное слово 2023 года

Британский словарь назвал главное слово 2023 года

Британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал словом года AI (ИИ, искусственный интеллект) – термин, описывающий моделирование умственных функций человека с помощью компьютерных программ.

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