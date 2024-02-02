НАТО на учениях отработает ядерный сценарий конфликта с Россией

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2 с борта британской атомной подлодки, очевидно, пройдет в контексте масштабных учений НАТО, на которых будет отрабатываться военное столкновение с Россией — это свидетельствует о том, что существует ядерный сценарий этих маневров, рассказал военный аналитик, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.