НАТО на учениях отработает ядерный сценарий конфликта с Россией

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2 с борта британской атомной подлодки, очевидно, пройдет в контексте масштабных учений НАТО, на которых будет отрабатываться военное столкновение с Россией — это свидетельствует о том, что существует ядерный сценарий этих маневров, рассказал военный аналитик, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
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