Биолог рассказала, какие полезные травы можно вырастить на даче

Мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко 29 апреля рассказала «Известиям», какие полезные травы можно вырастить на даче.
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