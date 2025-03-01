PID: стили влюбленности различаются силой чувств, частотой секса и верностью

Ученые из Австралийского национального университета впервые классифицировали романтическую любовь по четырем типам, основываясь на интенсивности чувств, частоте секса, преданности и других характеристиках.
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