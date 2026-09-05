Момент крушения F-4E Phantom II ВВС Греции во время авиашоу Athens Flying Week 2026 на авиабазе Танагра и его последствия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV В Эстонии заявили...
- А «Американцы и рус...
- «Американцы и рус...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым