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Печальный финал ЧВК «Вагнера»: колонна попала в засаду – много убитых и пленных

Печальный финал ЧВК «Вагнера»: колонна попала в засаду – много убитых и пленных

На севере Африки колонна ЧВК «Вагнера» попала в засаду, среди российских бойцов много убитых и пленных, сообщил в своем телеграм-канале Игорь Димитриев, бывший депутат горсовета Одессы, ранее также работавший военкором в Сирии.

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