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В США призвали к совместным учениям в Европе для демонстрации Путину серьезности

Член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол призвал провести совместные учения в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии ради демонстрации президенту России Владимиру Путину «серьезности» намерений на фоне ситуации вокруг Украины.

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