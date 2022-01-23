В США призвали к совместным учениям в Европе для демонстрации Путину серьезности

Член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол призвал провести совместные учения в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии ради демонстрации президенту России Владимиру Путину «серьезности» намерений на фоне ситуации вокруг Украины.
Член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол призвал провести совместные учения в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии ради демонстрации президенту России Владимиру Путину «серьезности» намерений на фоне ситуации вокруг Украины.
Свежие комментарии