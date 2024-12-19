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Вице-премьер Италии одобрил план Орбана по урегулированию украинского конфликта

Вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини одобрительно высказался о предложенном премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном плане урегулирования украинского конфликта и объявлении рождественского перемирия.

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