Вице-премьер Италии одобрил план Орбана по урегулированию украинского конфликта

Вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини одобрительно высказался о предложенном премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном плане урегулирования украинского конфликта и объявлении рождественского перемирия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии