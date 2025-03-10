Жуков не предоставил доказательств участия в создании песен из двух альбомов «Руки вверх!»

Сергей Жуков, лидер группы «Руки вверх!», не смог доказать свое участие в создании музыкальных композиций, вошедших в альбомы «Сделай погромче» и «Без тормозов», в ходе судебного разбирательства с продюсером Андреем Маликовым.
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