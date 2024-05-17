Юрист объяснил, как поступить, если сотрудник ГИБДД забрал документы и не отдает

Инспектор ГИБДД, фото: njcar.ru Как действовать, если полицейский унес документы водителя в служебный автомобиль и не спешит возвращать их? Владелец юридической компании рассказал в интервью порталу njcar.
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