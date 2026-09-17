Мусор в Кокуе: прокуратура заставила «Олерон+» убрать отходы

В поселке Кокуй Сретенского округа с конца августа не вывозили мусор. Местные жители задыхались от вони, контейнерные площадки превращались в стихийные свалки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ленинград и Стали...
- Ленинград и Стали...
- B «Живите экономнее...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым