Штурмовики победили превосходящий по численности в два раза отряд ВСУ

Министерство обороны РФ Взвод российских штурмовиков под командованием старшего сержанта Александра Ведикова одолел в бою подразделение ВСУ, которое по численности превосходило наш отряд более чем в два раза.
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