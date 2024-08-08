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Штурмовики победили превосходящий по численности в два раза отряд ВСУ

Штурмовики победили превосходящий по численности в два раза отряд ВСУ

Министерство обороны РФ Взвод российских штурмовиков под командованием старшего сержанта Александра Ведикова одолел в бою подразделение ВСУ, которое по численности превосходило наш отряд более чем в два раза.

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