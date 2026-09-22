Ученые раскрыли главные пути распространения оспы обезьян

Ключевой путь — тесный контакт с инфицированным человеком, включая обмен биологическими жидкостями и прикосновение к пораженным участкам кожи Эпидемия оспы обезьян, как и в случае с ВИЧ-инфекцией, развивается по схеме, при которой вирус переходит от однополых контактов к гетеросексуальным, заявил заместитель директора центра вирусологии "Вектор" Сергей Щелкунов на научном форуме в наукограде Кольцово, пишет ТАСС.
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