Ученые раскрыли главные пути распространения оспы обезьян

Ключевой путь — тесный контакт с инфицированным человеком, включая обмен биологическими жидкостями и прикосновение к пораженным участкам кожи Эпидемия оспы обезьян, как и в случае с ВИЧ-инфекцией, развивается по схеме, при которой вирус переходит от однополых контактов к гетеросексуальным, заявил заместитель директора центра вирусологии "Вектор" Сергей Щелкунов на научном форуме в наукограде Кольцово, пишет ТАСС.