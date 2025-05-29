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Чем опасны сыроежки и лисички

Чем опасны сыроежки и лисички

Грибы являются одним из самых распространенных источников отравления. Чаще всего любители этого деликатеса расплачиваются за собственную самоуверенность, употребляя в пищу так называемые ложные грибы.

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