Кыш көне балалар белән кая барырга була – исемлек

Яңа ел яллары тәмамланса да, «кышкы ялларда кая барырга» дигән сорау һәрвакыт актуаль булып кала. «Интертат» шугалаклар, чаңгыда һәм тюбингта шуу өчен таулар һәм башка «иң кышкы» ял итү урыннарын туплады.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии