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Кыш көне балалар белән кая барырга була – исемлек

Кыш көне балалар белән кая барырга була – исемлек

Яңа ел яллары тәмамланса да, «кышкы ялларда кая барырга» дигән сорау һәрвакыт актуаль булып кала. «Интертат» шугалаклар, чаңгыда һәм тюбингта шуу өчен таулар һәм башка «иң кышкы» ял итү урыннарын туплады.

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