Ричард Гир вновь оказался в центре внимания благодаря новому фильму. Папарацци запечатлели 76-летнего актера на съемках романтической драмы в Нью-Йорке вместе с его 28-летней партнершей по фильму Дианой Силверс.
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