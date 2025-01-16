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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Скиннер пропустил 3-й подряд матч «Эдмонтона» по решению тренера. Форвард набрал 15 очков в 40 матчах сезона

32-летний нападающий не принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (5:3). Канадец не сыграл в третьем матче подряд по решению тренера Криса Кноблауха.

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