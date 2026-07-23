Красная угроза по-британски: The Spectator пугает новым правительством

«Просто красные». Журнал The Spectator анализирует кадровые назначения и первые заявления нового правительства Британии – и рисует его чуть ли не как коммунистическое (Трампу, пугающему мир «коммунизмом» демократов, должно понравиться).
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