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Красная угроза по-британски: The Spectator пугает новым правительством

Красная угроза по-британски: The Spectator пугает новым правительством

«Просто красные». Журнал The Spectator анализирует кадровые назначения и первые заявления нового правительства Британии – и рисует его чуть ли не как коммунистическое (Трампу, пугающему мир «коммунизмом» демократов, должно понравиться).

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